На трассе Томск-Колпашево столкнулись две встречные иномарки (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 8 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня днем, 8 августа, в Томске на 21 километре трассы Томск-Колпашево столкнулись встречные Toyota Fun Cargo и Toyota Town Ace, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 13.05 на 21-м километре трассы. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняется.

Очевидцев данного происшествия просьба звонить в ГИБДД по телефонам: 66-44-22 и 66-44-24.

Фото: 70.мвд.рф

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