Власти Томска утвердили новую программу по сохранению объектов деревянного зодчества

8 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Власти Томска досрочно отменили программу по сохранению объектов деревянного зодчества, утвердив новую программу по сохранению объектов культурного наследия, которая включила в себя не только деревянные, но и каменные здания, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные администрации города.

Новая программа рассчитана на 2019–2025 годы, расчетное финансирование — 1,256 млрд рублей.

Только четверть объектов культурного наследия Томска находится в удовлетворительном состоянии, к концу программы эта доля должна вырасти до 45%.

Основная цель программы — сохранность объектов, представляющих историко-архитектурную ценность. При этом власти сталкиваются с проблемами, основная из которых — резкое ухудшение состояния памятников, являющихся многоквартирными домами.

«Острота ситуации в сфере сохранения и охраны объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, во многом обусловлена недостаточностью финансирования ремонтно-реставрационных работ», — говорится в программе.

При этом частично многоквартирные дома, представляющие историческую ценность, ремонтируются в рамках программы капремонта жилищного фонда, но в ней они не выделены в отдельный реестр, а идут в рамках общей очереди.

Кроме того, цель программы капремонта жилищного фонда — приведение домов в нормативное состояние, что создает сложности при реставрации фасадов и восстановлении декора.

В целом новая программа позволит обследовать 100 объектов культурного наследия, 83 — привести в нормативное состояние.

«За период реализации муниципальной программы планируется осуществлять регулярные мероприятия по содержанию и текущему ремонту всех пустующих объектов муниципальной собственности, представляющих историко-архитектурную ценность», — говорится в программе.

По новым расчетам в Томске 1 тыс. 108 зданий, подлежащих сохранению. Из них 622 объекта относятся к расходным обязательствам администрации города, в том числе 198 объектов культурного наследия.

Как сообщалось, власти города неоднократно сталкивались с проблемами на пути сохранения культурного наследия Томска. Одна из основных — пожары и умышленные поджоги домов, в которых обвинялись как сами жильцы, так и застройщики, имевшие виды на земельные участки в центре Томска.

Также власти города столкнулись с трудностями после передачи домов частным инвесторам для реконструкции — некоторые дома были отреставрированы формально, потеряв исторический облик, другие были снесены и заменены на новострой.

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