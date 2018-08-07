В аварии на трассе Томск-Колпашево погиб человек, пятеро пострадали
Сегодня, 8 августа, около 13.05 в результате аварии на 21 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево с участием автомобилей Toyota Fun Cargo и Toyota Town Ace погиб один человек, пятеро травмированы, сообщает УМВД России по Томской области.
Среди пострадавших, двое семилетних детей, которые перевозились в автомобиле Toyota Fun Cargo без детских удерживающих устройств.
Также, по имеющееся информации, возможным участником ДТП мог стать грузовой автомобиль с будкой-рефрижератором иностранного производства, который с места происшествия скрылся по автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в направлении Шегарского района.
Очевидцев данного происшествия просьба звонить в ГИБДД по телефонам: 66-44-22 и 66-44-24.
Сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия и продолжают обеспечивать безопасность движения на данном участке дороги.