В аварии на трассе Томск-Колпашево погиб человек, пятеро пострадали

Томский Обзор / Фото: 8 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 8 августа, около 13.05 в результате аварии на 21 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево с участием автомобилей Toyota Fun Cargo и Toyota Town Ace погиб один человек, пятеро травмированы, сообщает УМВД России по Томской области.

Среди пострадавших, двое семилетних детей, которые перевозились в автомобиле Toyota Fun Cargo без детских удерживающих устройств.

Также, по имеющееся информации, возможным участником ДТП мог стать грузовой автомобиль с будкой-рефрижератором иностранного производства, который с места происшествия скрылся по автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в направлении Шегарского района.

Очевидцев данного происшествия просьба звонить в ГИБДД по телефонам: 66-44-22 и 66-44-24.

Сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия и продолжают обеспечивать безопасность движения на данном участке дороги.

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