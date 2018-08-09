В Томске пройдёт пешеходная экскурсия по ул.Кузнецова

9 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

В субботу, 11 августа, в рамках проекта «Экскурсионный марафон» в Томске пройдёт историко-краеведческая экскурсия «Где эта улица? Где этот дом?», сообщает пресс-служба мэрии.

Экскурсовод музея города Томска Ольга Дворцова расскажет гостям и жителям города, кто жил на улице Кузнецова и чем примечательна деревянная архитектура.

Слушателям покажут эксклюзивные фотографии из архива музея: первоначальный вид зданий и портреты исторических личностей.

Экскурсия заинтересует людей, уже знакомых с историей Томска, а также студентов и гостей города.

Место встречи: пл. Ново-Соборная (у памятника Св. Татьяне). Стоимость: 200 рублей. Продолжительность экскурсии 1-1,5 часа. Запись по телефону: 65-72-55.

Начало в 17.00.

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