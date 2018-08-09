Сотрудник органов внутренних дел Томска пойман на взятке от похоронного бюро (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 9 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Сотрудник органов внутренних дел Томска пойман на взятке от работника похоронного бюро. В отношении обоих возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов ОРЧ СБ и УЭБиПК УМВД России по Томской области возбуждены уголовные дела в отношении сотрудника органов внутренних дел, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), и в отношении сотрудника одного из томских похоронных бюро, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

По предварительным данным, сотрудник органов внутренних дел получил от сотрудника одного из похоронных бюро города Томска взятку в виде денег за предоставление конфиденциальных сведений о персональных данных умерших граждан. Деньги были перечислены на банковский счет взяткополучателя.

В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК и ОРЧ СБ УМВД России по Томской области, при поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Томской области взяткополучатель и взяткодатель задержаны.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Проведены обыски в офисных помещениях похоронного бюро и по месту проживания подозреваемых и сотрудников бюро, допрашиваются подозреваемые и свидетели, выполняются иные следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных. Расследование уголовного дела продолжается.

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