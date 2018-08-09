Из-за Крестного хода в центре Томска перекроют движение

9 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В понедельник, 13 августа, в связи с Крестным ходом будет временно прекращено движение транспорта по ряду улиц Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

С 19.00 до 20.30 Томское епархиальное управление организует шествие, приуроченное к празднованию Изнесения Креста Господня. В связи с этим будет ограничено движение автомобилей на следующих участках улично-дорожной сети:

ул. Крылова – пл. Батенькова - пер. Батенькова – пер. Аптекарский – ул. Алтайская – Петропавловский собор (ул. Алтайская, 47).

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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