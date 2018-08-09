В стационарах Томска остаются 11 пострадавших в аварии на трассе Томск-Колпашево

Состояние 11 пострадавших в аварии на трассе Томск-Колпашево остается неизменным, они находятся в стационарах города, сообщает канал «Область здоровья».

В Больнице скорой медицинской помощи № 2 остаются двое детей. По словам главного врача больницы Андрея Караваева, семилетняя девочка находится в отделении травматологии в состоянии ближе к удовлетворительному. Семилетний мальчик находится в реанимации, его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

В Больнице скорой медицинской помощи находятся 8 взрослых. По информации главного врача Олега Попадейкина, состояние трех женщин врачи оценивают как крайне тяжелое (две женщины 38-ми лет и одна женщина 69-ти лет). Состояние пяти человек — мужчины и четырех женщин — оценивается как тяжелое.

Еще один пациент в состоянии средней степени тяжести находится в отделении торакальной хирургии Томской областной клинической больницы.

Напомним, в среду на месте ДТП на трассе Томск-Мельниково работали 9 бригад скорой медицинской помощи. Первые машины прибыли на место аварии через 9 минут после вызова. 11 пострадавших были доставлены в стационары города Томска.

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