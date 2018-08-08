Полицейские задержали грузовик, скрывшейся с места ДТП на трассе Томск-Колпашево

Томский Обзор / Фото: 9 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские нашли грузовой автомобиль, который был третьим участником аварии на трассе Томск-Колпашево 8 августа, где пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба ОИиОС УМВД России по Томской области

Транспортное средство и 33-летний мужчина, который, предположительно, управлял им в момент происшествия, задержаны.

По факту дорожно-транспортного происшествия следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Очевидцев данного происшествия просьба звонить в ОМВД по Томскому району: 795–207, 795–200.

Напомним, 8 августа около 13.05 на 21 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево, в районе кафе «Странник», произошло столкновение встречных автомобилей Toyota Fun Cargo и Toyota Town Ace. В результате происшествия один человек погиб, одиннадцать человек травмированы. Среди пострадавших, двое семилетних детей, которые перевозились в автомобиле Toyota Fun Cargo без детских удерживающих устройств.

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