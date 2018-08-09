Школа в новом жилом районе Томска получила образовательную лицензию

9 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

Томская школа №16 получила лицензию на образовательную деятельность в новом корпусе, который построен по улице Береговой, 6, в жилом районе «Радонежский», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич уточнила, что сейчас школа готовится к новому учебному году, который здесь начнется в День знаний 1 сентября.

«Школа на Береговой рассчитана на 1 100 детей и будет работать в одну смену. Новый корпус существенно разгрузит школы №27 и №28, а также уже действующий, первый корпус 16-й школы», — добавила Ирина Грабцевич.

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