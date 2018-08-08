В Томске закрыли подпольную лабораторию по производству стероидов

Томский Обзор / Фото: 9 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские совместно с коллегами из УФСБ пресекли деятельность подпольной лаборатории по изготовлению анаболических стероидов, а также интернет-магазина для их сбыта.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, изготовленные в лаборатории сильнодействующие вещества пересылались через транспортную компанию в Москву, а затем – в различные регионы России. Полученные деньги поступали на банковские карты организатора лаборатории. Прибыль делилась между соучастниками.

При попытке пересылки полицейские задержали 32-летнего жителя Москвы. При нем обнаружили приготовленные к отправке 34 свертка с таблетками и флаконами с жидкостью. Также в другом почтовом отделении полицейские изъяли 39 аналогичных посылок, отправителем которых оказался данный гражданин. Дома у него найдены привезенные из Томска сильнодействующие вещества общим весом свыше 50 килограммов.

Одновременно задержаны двое томичей - 25-летний лидер группы и его 23-летний сообщник. В квартире одного из них находилось лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления таблеток и жидких сильнодействующих веществ, упаковочный материал, фирменные наклейки, компоненты для производства анаболических стероидов, готовая к отправке продукция с голографическими наклейками, общим весом около 70 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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