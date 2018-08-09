Для гостей томского «Праздника топора» будет работать палаточный городок

9 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

Гости томского фестиваля народных ремесел «Праздник топора» смогут поселиться в палаточном городке или у жителей села Зоркальцево.

«В этом году для туристов будет разбит палаточный городок со всеми удобствами. Сейчас нам необходимо обеспечить безопасность проникновения автомобилей на территорию, обеспечить туристам дрова, места для костровищ, туалеты. Мы постараемся, чтобы по этой части все соответствовало необходимым требованиям, в том числе и технике безопасности», — сообщил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Также туристов планируется размещать не только на территории парка, но и в самом селе — в домах жителей.

«Впервые мы собираемся задействовать Зоркальцевское поселение, чтобы создать некий анклав сельского туризма, чтобы и иностранцам, и вообще всем туристам, можно было приехать в деревенский дом, попариться в бане, попробовать национальные русские блюда… Раньше село было исключено из мероприятия, но в этом году мы сделаем все, чтобы не потерять этот сельский колорит.» — отметил Андрей Кнорр.

Участвовать в размещении туристов смогут далеко не все жители села. В домах где будут проживать туристы и участники конкурса, обязательно должна быть закрытая печь, соседи — мирными, как и сами хозяева. Также в обязательном порядке будут проводиться проверки по санитарным нормам и технике пожарной безопасности.

Напомним, с 21 по 26 августа в парке «Околица» села Зоркальцево Томского района пройдет одиннадцатый международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора». В этом году впервые проводился отбор конкурсантов, по итогам которого в мероприятии будут участвовать 155 мастеров, 53 из которых граждане стран Латинской Америки, Азии, Европы и Африки.

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