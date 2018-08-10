«Томскводоканал» отключит 80 самовольщиков в Тимирязево

10 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томскводоканала

Тимирязевское — лидер среди присоединенных территорий по числу самовольщиков. Почти треть подключений к воде здесь вне закона, а врезки выполнены с техническими нарушениями. Многие собственники имеют договоры-«ширмы»: платят за пользование колонкой, а на деле подключены к сетям. В сумме такие дома «забирают» почти половину тимирязевской воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

В июне жители села получили уведомления от ООО «Томскводоканал» с требованием узаконить свои врезки. Часть домовладельцев откликнулась, но подавляющее большинство, очевидно, предпочли дождаться инспекторов.

«Чаще всего самовольщики обращаются к нам, когда пропадает вода в доме. Приходят быстро: буквально в тот же день. А ведь, если бы подключились легально, избежали бы дополнительных начислений: штрафы в разы превышают счета за воду», — объясняет инженер производственно- технического отдела ООО «Томскводоканал» Наталья Танишева.

Так размер возмещения за работы по отключению, а затем подключению врезки составляет 11-12 тыс. рублей. А штраф за незаконное потребление воды — не один десяток тысяч. Рассчитывается он так, будто самовольщик весь период с момента обнаружения врезки до обращения за заключением договора лил воду без остановки. Закрепив такую формулу начисления штрафа, законодатель рассчитывал замотивировать собственников оформлять свои сети своевременно. На деле же о штрафах самовольщики задумываются только после того, как получают счет.

Дома по улицам Комсомольская и Чехова были отключены инспекцией «Томскводоканала» на днях. Один из собственников пришел оформлять документы уже спустя два часа. В процессе подачи заявки на легализацию сетей признался, что у него в доме десять точек разбора воды.

«На поиски подключения дома по улице Чехова у нас ушел не один час. В итоге нашли на соседней улице: колодец был надежно спрятан в кустах», — рассказывает инженер службы главного технолога ООО «Томскводоканал» Алексей Карманов.

Собственник этого дома обратился в «Томскводоканал» на следующий день. Как выяснилось, он уже запрашивал информацию о технических условиях присоединения к водопроводу. Однако предпочел сделать врезку «по-тихому».

Подобное вмешательство в сети чревато для состояния водопровода. Во-первых, перед подключением самовольщики не промывают свою линию. В случае «глухой» врезки в водопровод, без установки колодца, нелегалы заведомо обрекают соседей на риск остаться без воды. Случись авария, отключить только поврежденный участок будет невозможно. Чтобы ликвидировать утечку придётся останавливать подачу воды в ближайшем колодце, до повреждения. Это значит, что все соседи, присоединенные к этой линии, останутся без воды. Страдают жители ближайших домов и в том случае, если самовольщик подключился к линии без расчета нагрузки. Он попросту «заберет» воду соседей, снизив напор. Часто именно жалобы жителей на плохое давление помогают обнаружить нелегальную врезку.

За последние две недели инспекторы «Томскводоканала» отключили 15 домов, владельцы которых самовольно «врезались» в сети центрального водоснабжения села. Вода здесь появится только после заключения договора, возмещения расходов за отключение и подключение и оплаты штрафа. Многим придется не просто оформить отношения с поставщиком, но и перестроить свои сети: подключиться по правилам и без ущерба для соседей.

«Томскводоканал» продолжит отключения самовольщиков в Тимирязево, пока позволит погода. Собственники, которые хотят легализовать свои врезки добровольно, могут обратиться в производственно-технический отдел компании за консультацией или ознакомиться с требованиями по комплекту документов на сайте предприятия. Здесь же, в разделе «Подключение к сетям», можно подать заявку на оформление технических условий: для виртуальных заявлений работает личный кабинет.

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