Специалисты Роспотребнадзора присоединились к разработке меню для томского «Праздника топора»

10 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора приняли участие в разработке меню для фестиваля народных ремесел «Праздник топора».

«Гостям будут предоставлены кухни восьми национальных диаспор, которые будут демонстрировать различные культуры. У нас каждый год повышается количество иностранных государств, принимающих участие. В этом году, учитывая ошибки прошлых лет, будет организовано питание в стационарном кафе, а также представлены разнообразные блюда, в том числе и вегетарианские. Все утверждено Роспотребнадзором, и даже резервное меню, на случай если произойдет отключение света», — сообщил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Во время фестиваля кафе будет работать в закрытом режиме: питаться по специальным талонам смогут только участники и организаторы праздника. Приготовлением блюд будет заниматься компания «Александра», пришедшая на помощь организаторам после инцидента в прошлом году.

По завершению фестиваля будут обсуждаться дальнейшие планы по эксплуатации постройки. Предварительно организаторами был оглашен вариант круглогодичного функционирования кафе, либо сдачи помещения в аренду для проведения других праздников и мероприятий.

Напомним, с 21 по 26 августа в парке «Околица» села Зоркальцево Томского района пройдет одиннадцатый международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора». В этом году впервые проводился отбор конкурсантов, по итогам которого в мероприятии будут участвовать 155 мастеров, 53 из которых граждане стран Латинской Америки, Азии, Европы и Африки.

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