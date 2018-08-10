Сегодня вечером в центре Томска перестанут ходить трамваи

10 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 10 августа, в пер. Пионерский на участке от пл. Батенькова до ул. Набережная реки Ушайка остановят движение трамваев, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

С 22.00 10 августа до 6.00 13 августа на этом участке бригадыпроведут работу по устройству плиточного покрытия межрельсового пространства.

Движение автомобилей вдоль путей будет разрешено.

На время проведения работы на указанном участке пути будут установлены временные дорожные знаки.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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