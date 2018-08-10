На Елизаровых в Томске сносят незаконные объекты

10 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 10 августа, в Томске на ул.Елизаровых, 41б идет разбор конструкций. Кроме того, демонтированы стены здания кафе восточной кухни на Московском тракте, сообщает пресс-служба мэрии.

Объект на ул. Елизаровых изначально вводился в эксплуатацию как временный и представлял собой остановочный павильон с небольшими торговыми точками: именно на этих условиях и предоставлялось разрешение на строительство. Однако впоследствии площадку для пассажиров владелец закрыл щитами, переоборудовав в торговый павильон.

Межведомственная комиссия по вопросам сноса самовольных построек администрации Томска признала незаконность расположения данного объекта. Владельцам помещений рекомендовали убрать здание самостоятельно. Собственникам объяснили, что снос строения – лишь вопрос времени, так как у администрации есть все основания снести объект в административном порядке.

На прошлой неделе представители собственников уже занялись демонтажом строительных конструкций.

Второй адрес – здание на Московском тракте, 113А, где располагалась восточная кухня. Объект подлежал сносу по решению суда. После того, как было установлено местонахождение владельца, до этого скрывавшегося, хозяином во избежание штрафов были наняты подрядчики для добровольного разбора строения. На данный момент остается вывезти строительный мусор и привести территорию в первоначальное состояние.

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