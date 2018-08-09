В Томске иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте

Томский Обзор / Фото: 10 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 9 августа, в Томске под колеса Daihatsu Boon попал 9-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.45 на пр.Ленина, 206 б. Здесь 49-летняя женщина-водитель, управлявшая иномаркой, сбила ребенка. По предварительным данным, мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в медучреждение.

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