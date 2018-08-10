На томском Празднике топора впервые пройдет «Берестяной хоровод»

10 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

В I Межрегиональном конкурсе декоративно-прикладного искусства «Берестяной хоровод», который пройдет в рамках «Праздник топора», примут участие 20 мастеров берестяного дела из 9-ти регионов России, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Свое мастерство на конкурсе берестянщиков продемонстрируют участники Новосибирской, Вологодской, Свердловской, Иркутской, Кемеровской и Томской областей, Красноярского, Республики Бурятия, Ханты-Мансийского автономного округа.

Мастера представят собственные уникальные технологии обработки бересты и изготовят работы в различных техниках — многослойная прорезная береста, ручное тиснение, плетение и скобленая береста.

На конкурсной площадке можно будет увидеть готовые берестяные изделия традиционного Шемогодского промысла, известность которому принесли мастера Великоустюгского уезда Вологодской губернии России, а также лучшие работы мастеров Томской области.

Конкурс пройдет по трем номинациям — «Мастер-туес», «Визитная карточка мастера», где участники представят одну готовую выставочную работу, созданную не позднее 2017–2018 гг., и творческий конкурс «Туристический сувенир».

Председателем жюри выступит начальник художественно-творческого отдела Ассоциации «Народные художественные промыслы России», преподаватель Колледжа дизайна и декоративного искусства ФГБОУ ВПО Московской Государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, член Союза художников России Татьяна Янткова (Москва).

В рамках конкурсной программы состоятся мастер-классы по сборке изделий из бересты, скоблению бересты и многослойной прорезной резьбе, пройдет аукцион изделий народных промыслов России (хохлома, гжель, обереги, Томская береста) и выставка творческих работ. Посетители парка смогут поучаствовать в конкурсе «Самый быстрый», участники которого должны будут быстро и качественно очистить пласт бересты.

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