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Завтра томичей ждут дожди, грозы, град и сильный ветер

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Завтра, 11 августа, в Томске и области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и городу ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, шквалистое усиление ветра 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.

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