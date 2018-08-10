Завтра томичей ждут дожди, грозы, град и сильный ветер
10 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: PIxabay.com
Завтра, 11 августа, в Томске и области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«По области и городу ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, шквалистое усиление ветра 18-23 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.
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