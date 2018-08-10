Завтра томичей ждут дожди, грозы, град и сильный ветер

Томский Обзор / Фото: 10 августа 2018 // Фото: PIxabay.com

Завтра, 11 августа, в Томске и области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и городу ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, шквалистое усиление ветра 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.

Тэги/темы: