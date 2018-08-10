Гид-экскурсовод из Томска стала героиней проекта «Гордость России»

Томский Обзор / Фото: 10 августа 2018 // Фото: Гордость России

Елена Ерофеева, гид-экскурсовод из Томска, развивающая провинциальный турзим, в том числе и для иностранцев, стала героем недели по версии проекта «Гордость России».

Свою первую экскурсию Елена Ерофеева провела 12 лет назад. Эта экскурсия носила благотворительный характер и была поручением от декана исторического факультета, на котором училась Елена. Он же порекомендовал новоиспеченного гида директору одной из местных туристических фирм, которая и положила начало развитию в профессии.



«Томск мне не родной город — говорит Елена, — но я любой город вижу и оцениваю с точки зрения его отличия от других. Первое, что я ищу в городах – это логика и ресурсы их развития. Мне важно понять, почему город стал таким, какой он есть».



По её словам, самое привлекательное в Томске для гида — интеллектуальная атмосфера города. Сюда съезжаются студенты из 68 стран мира. Местные жители также регулярно посещают экскурсии, что тоже является показателем высокоинтеллектуальной городской среды.



Поэтому Елена разработала авторскую обзорную экскурсию, которая одинаково хорошо удовлетворяет интеллектуальные потребности как местных жителей, так и гостей города, и в то же время позволяет показать собственное видение Томска.



«Провинциальный туризм – это тот туризм, в который чаще всего не верят. Всем нам хочется вау-впечатлений, а провинция чаще всего их не дает. Она дает более глубокое понимание того, что вокруг нас происходило и происходит, ведь история страны – это совокупность историй маленьких городов и населенных пунктов. И эти истории так переплетены, что только в провинции начинаешь понимать, что вообще в стране происходит», — отмечает Елена Ерофеева.



Большинство туристов — это люди с солидным багажом знаний, предприниматели, люди от мира науки и образования, представители творческих профессий. Они не просто слушатели, но и прекрасные собеседники. Именно такие люди мотивируют Елену постоянно развиваться в сторону преподавательской деятельности, а в самое ближайшее время планируется запуск экскурсий на английском и французском языках.

Елена Ерофеева — участница школы Urban Media School, в рамках которой она вместе с командой разработала проект «Дом за рубль», вышедший на Томском Обзоре.

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