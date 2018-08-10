Завтра томичи увидят частичное затмение

Томский Обзор / Фото: 10 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В субботу, 11 августа, пройдёт частное затмение солнца, закроется 37% солнечного диска, сообщает администрация томского Планетария.

Затмение начнётся 11 августа в 16:33, в 17:21 наступит максимальная фаза затмения, в 18:07 затмение завершится.

В честь этого события в 15:00 в планетарии начнется лекция «Солнце и затмения». После нее, в 16:33 на набережной р.Томи (напротив Театра драмы) состоится наблюдение затмения солнца в телескоп. Присоединиться к просмотру могут все желающие.

Томский планетарий рекомендует смотреть на затмение только через сварочное стекло, светофильтр, затемнённое стекло или фотоплёнку. Солнечное затмения будет видно только при ясной погоде. В случае дождя и пасмурной погоды просмотр в телескоп отменяется.

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