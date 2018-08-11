Подросток погиб при обрушении здания в Колпашеве

11 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Одноэтажное кирпичное здание обрушилось на территории автотранспортного предприятия в городе Колпашево Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«В результате обрушения конструкций под завалами оказался подросток 2003 года рождения. Для извлечения тела погибшего на месте работают пожарные Колпашевского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в пресс-релизе.

В момент обрушения на территории находились три человека.

По данным местного телевидения, подростки занимались разбором заброшенного строения. В какой-то момент обрушилась часть кровли, под которой находились два человека: один успел выбежать на улицу, а на второго упала металлическая балка.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по Томской области сообщает, что подростки разбирали здание по устной договоренности с индивидуальным предпринимателем.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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