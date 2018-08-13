Томские ученые разработали метод диагностики ожирения у детей и подростков

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Ученые СибГМУ разработали метод диагностики ожирения и избыточной массы тела у детей и подростков, который позволяет составить индивидуальную эффективную программу диетотерапии, сообщает региональный инновационный портал.

«Диета приносит максимальный эффект только тогда, когда она персонифицирована и учитывает индивидуальные особенности: уровень сахара в крови, реакции на углеводы, физическую активность, образ жизни. Методика позволяет на основе этих данных создавать индивидуальные программы. Наша задача — приостановить рост количества детей с избыточной массой тела, потому что ожирение в раннем возрасте приводит к ранней инвалидизации, инсультам, инфарктам и другим патологиям», — говорит автор проекта, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней СибГМУ Дарья Подчиненова.

Врачи СибГМУ предлагают методику, которая позволит создавать индивидуальные программы.

Комбинированная диагностика включает в себя три этапа. Первый — подробный анамнез и анализ индивидуальных особенностей с проведением при необходимости мониторинга уровня гликемии (пациенту устанавливают сенсор, который в течение нескольких суток измеряет уровень сахара). Второй этап — оценка особенностей питания пациента с использованием программы «Nutritest», разработанной НИИ питания, биотехнологии и безопасности пищи. В результате теста проводится анализ рациона с определением состава пищи и оценкой того, каких веществ в организме избыток, а каких недостаток. Третий шаг — биоимпедансометрия, определение состава тела (жир, вода, мышцы) на аппарате экспертного класса, установленного в нашем университете. На основании комплексного анализа и обследования составляется индивидуальная программа лечения пациента.

Программа уже действует в «Школе здорового питания» СибГМУ — обследование ребенка при наличии тревожных симптомов здесь сделают бесплатно.

Работа выполняется под руководством профессоров СибГМУ Юлии Самойловой и Ольги Кобяковой.

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