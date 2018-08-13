В Томской области началась уборочная кампания

13 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Первыми на уборку зерновых в регионе вышли сельхозпредприятие «Вороновское» и фермерское хозяйство «Летяжье» в Кожевниковском районе, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Механизаторы «Вороновского» приступили к обмолоту озимой ржи, посевы которой составляют 4300 гектаров, а общий клин зерновых в хозяйстве — 9300 гектаров.

«Урожайность с первых гектаров на поле достигает 45 центнеров. Это высокий уровень, однако он не является показательным для оценки всего урожая. Состояние посевов удовлетворительное, но уборка будет непростой: хлеб лежит, очень много травы. Была сложная посевная, из-за чего в регионе и объявлена чрезвычайная ситуация», — сообщил директор ООО «Вороновское» Валерий Вильт.

Он отметил, что в хозяйство поступил новый зерносушильный комплекс, к монтажу которого уже приступили специалисты. Мощность установки отечественного производства (Воронеж) составляет 30 тонн в час.

В фермерском хозяйстве «Летяжье» стартовала уборка озимой пшеницы: здесь намолочено 100 тонн зерна при средней урожайности 50 центнеров с гектара.

Тэги/темы: