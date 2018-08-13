Вице-президент ТВЭЛа Зарубин возглавил совет директоров Сибирского химкомбината

13 августа 2018 / Томский Обзор

Совет директоров АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) избрал своим председателем старшего вице-президента «ТВЭЛа» по производству Михаила Зарубина, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу химкомбината.

Михаил Зарубин на этом посту в СХК сменил Петра Лавренюка, который недавно перешел на другую должность.

Петр Лавренюк, занимавший пост старшего вице-президента «ТВЭЛа» по научно-технической деятельности, в апреле стал заместителем директора по перспективным ядерным технологиям Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». В «ТВЭЛе» Петр Лавренюк остался в должности научного руководителя.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», на 30 июня в совет директоров СХК помимо Михаила Зарубина входят гендиректор СХК Сергей Точилин, топ-менеджер госкорпорации «Росатом» Владислав Корогодин, советник президента «ТВЭЛа» Владимир Рождественский и вице-президент «ТВЭЛа» Виталий Хадеев.

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северске Томской области, объединяет 4 завода по обращению с ядерными материалами.

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