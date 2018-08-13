«Томь» уступила «Нижнему Новгороду»

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 12 августа, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 6-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018-2019 между «Томью» и ФК «Нижний Новгород», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Максим Палиенко. На 17-й минуте матче после быстрой атаки «Нижнего Новгорода» он вывел гостей вперед. В результате матч закончился со счетом 0:1.

Следующий матч томская команда проведет 18 августа на своем поле, где встретится с ФК «Армавир».

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