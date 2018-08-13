Транспортная развязка на 76-м километре в Томске готова почти наполовину

13 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Подрядчик строительства транспортной развязки с железной дорогой Тайга–Томск на 76-м километре в Томске завершил строительство самой протяженной из четырех подпорных стенок на месте будущего автодорожного путепровода, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сейчас строители занимаются покраской почти 116-метровой стенки, обратной засыпкой песком и проводят гидроизоляцию.

На второй (протяженностью 103,3 м) и третьей (8,5 м) подпорных стенках работы выполнены на 44 и 42 процента соответственно. Подрядчик завершил забивку свай и ведет строительство конструкций стенок. Также в ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы и на четвертой стенке протяженностью 7,6 метра.

На 26% готова конструкция будущего путепровода общей протяженностью 33 метра — из предусмотренных в проекте 275 свай строители забили уже 150. После их забивки подрядчик приступит к сооружению опор и мостового полотна площадью 858 кв. метров.

В целом готовность объекта в областном департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи оценивают в 48%.

Кроме того, как сообщил вице-губернатор по промышленной политике Игорь Шатурный, Томская область и Минтранс России подписали дополнительное соглашение об использовании в 2018 году экономии, полученной при проведении аукциона на строительство развязки.

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