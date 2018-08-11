Пяти пострадавшим в крупном ДТП под Томском стало лучше

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Состояние пяти пострадавших из 11 в крупном ДТП на 21 километре дороги Томск-Каргала-Колпашево улучшилось, сообщает канал «Область здоровья».

По словам главного врача Больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрея Караваева, семилетнего мальчика перевели из реанимации в отделение травматологии, состояние оценивается как средней тяжести с положительной динамикой. Семилетняя девочка находится в отделении травматологии в стабильном состоянии.

В реанимации Больницы скорой медицинской помощи до сих пор остаются 8 взрослых. По информации главного врача Олега Попадейкина, состояние двух женщин стабилизировалось, оценивается как тяжелое. Остальные пациенты, госпитализированные по «скорой помощи» после аварии, - без изменений. Женщина 38-ми лет остаётся в состоянии крайней степени тяжести. Пять человек – мужчина и четыре женщины – по-прежнему в тяжёлом состоянии.

Мужчина 54 лет находится в отделении торакальной хирургии Томской областной клинической больницы в состоянии средней степени тяжести ближе к удовлетворительному, отмечается положительная динамика.

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