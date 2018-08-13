В Томской филармонии отремонтировали оркестровую яму

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Впервые, с момента строительства, с 1986 года, в Томской филармонии проведен комплексный ремонт оркестровой ямы, который был завершен к началу нового концертного сезона.

«В оркестровой яме заменили и модернизировали электрические сети, установили светодиодное оборудование, которое позволило освещать сценическое пространство равномерно. В результате этих работ повышена комфортность и снижены энергозатраты», — говорится в сообщении на официальном сайте филармонии.

Система освещения соответствует европейским стандартам, исключает возможность замыкания или возгорания проводки. А дополнительный световой контур предупреждает находящихся на сцене об открытом пространстве.

«Ремонт оркестровой ямы стал крайне необходим в связи с новыми проектами учреждения. В последние годы минимум дважды в сезон на сцене БКЗ выступает Сводный детский хор, в это время оркестр располагается в яме. После ремонта музыканты будут работать в более комфортных условиях», — директор Томской областной государственной филармонии Наталия Чабовская.

В предстоящем сезоне запланировано выступление Томского Академического симфонического оркестра, балет «Лебединое озеро», который пройдет на сцене БКЗ 14 октября. Музыканты, которые займут место в обновленной оркестровой яме, будут работать совместно с балетной труппой при участии солистов Мариинского и Большого театров России.

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