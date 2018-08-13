«СиЛА» возобновит полеты из Барнаула в Томск

13 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») в конце августа начнет выполнять полеты по маршруту Горно-Алтайск — Новосибирск, а также возобновит рейсы из Барнаула в Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу правительства республики Алтай.

«СиЛА» планирует выполнить первый полет из региона в столицу Сибири 27 августа. Авиакомпания станет вторым авиаперевозчиком, летающим в этом направлении.

Сейчас, по данным сайта аэропорта Горно-Алтайска, на этом маршруте действует только S7 Airlines, выполняющая рейсы по пятницам и субботам. Новый перевозчик намерен летать 5 раз в неделю, исключая занятые конкурентом дни. В результате рейс станет ежедневным, отмечается в сообщении.

Кроме того, «СиЛА» намерена восстановить авиасообщение между Барнаулом и Томском, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. Первый полет будет выполнен 23 августа, а далее авиакомпания намерена летать в этом направлении по вторникам, четвергам и субботам.

Рейс включен в перечень субсидируемых маршрутов, финансовая поддержка выделяется из федерального и региональных бюджетов Томской области и Алтайского края.

«Авиационное сообщение позволит значительно сократить время в пути из Барнаула в Томск по сравнению с наземными видами транспорта. Время полета составляет всего 1 час 40 минут, в отличие от 9 часов на автобусе и 11 часов на поезде», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, с октября 2018 года «СиЛА» прервала полеты из Томска в Барнаул, Абакан и Каргасок из-за поломки самолета Ан-28, рассчитывала восстановить рейсы 1 декабря. Затем в январе директор ООО «Аэропорт Томск» Роман Фроленко сообщал, что авиакомпания может возобновить полеты в начале марта.

Авиакомпания «СиЛА» базируется в Магадане. Компания создана в 2008 году, в 2014 году получила сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих перевозок.

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