Прием заявок на Urban Media School продлен до 20 августа

14 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Заявки на участие в Летней школе по инфографике Urban Media School можно подать до 20 августа.

Приглашаем журналистов, редакторов, дизайнеров и иллюстраторов к участию в школе, которая пройдет в Томске 24 - 26 августа 2018 года. Слушатели примут участие в мастер-классах от практикующих инфограферов, проектной работе, финальном питчинге проектов и экспертных портфолио-ревью.

Преподаватели школы — основатель современной российской школы инфографики, региональный директор Всемирного общества новостного дизайна (Society for News Design) многократный обладатель престижной международной премии Malofiej Infographics Awards Федор Шумилов (Санкт-Петербург), декан факультета журналистики ТГУ, автор курсов по визуальной журналистике, член SND Илья Мясников (Томск) и журналист, дизайнер инфографики Екатерина Тихонова (Тарту, Эстония).

Подробная информация о программе школы, стоимости обучения и условиях участия - на сайте Urban Media School.

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