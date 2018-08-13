В дни «Чеховских пятниц» в Томске перекроют движение в районе набережной Томи

13 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Глеб Листвин

В дни проведения фестиваля «Чеховские пятницы», 17, 24 и 31 августа, в районе набережной Томи движение транспорта будет прекращено, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение автомобилей будет прекращено с 18.30 до 22.00 на участках следующих улиц:

участок улично-дорожной сети от пр. Ленина до ул. Набережная реки Томи;

по ул. Набережная реки Томи от пл. Ленина, 10 до пл. Ленина, 2.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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