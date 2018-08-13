18+
18+

В дни «Чеховских пятниц» в Томске перекроют движение в районе набережной Томи

Томские новости, Культура в Томске, Дороги, прекращено движение перекрыли движение набережная Томи В дни «Чеховских пятниц» в Томске перекроют движение в районе набережной Томи

В дни проведения фестиваля «Чеховские пятницы», 17, 24 и 31 августа, в районе набережной Томи движение транспорта будет прекращено, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение автомобилей будет прекращено с 18.30 до 22.00 на участках следующих улиц:

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

Тэги/темы: