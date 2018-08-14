Томский холдинг KDV занял 5 место среди крупнейших поставщиков еды в РФ

14 августа 2018 / Томский Обзор

Томская KDV в 2017 впервые вошла в топ-5 крупнейших российских производителей продуктов и напитков по объему выручки — сообщает «КоммерсантЪ».

Согласно аналитикам Infoline, в 2017 году оборот KDV вырос на 14%, до 109 млрд руб. без НДС. Это позволило группе обогнать Mars (103 млрд руб.) и занять пятую строчку рейтинга после таких гигантов как PepsiCo (188 млрд руб.), Nestle (124 млрд руб.), ГК «Эфко» (120 млрд руб.) и Danone (115 млрд руб.).

Компания, основанная в Томске, славится по всей России брендами «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино». Холдинг выпускает 350 видов кондитерских изделий и снеков: вафли, печенья, крекеры, шоколадки, мармелад, зефир, семечки, сухарики и тд. Купить фирменную продукцию можно в 51 городе России — согласно данным сайта KDV. Часть продукции продается и за рубежом.

С конца 2016 года холдинг приобрел «Озерский сувенир», «Гранъ», «Глобус» и другие фабрики. К июлю 2018 года компания открыла 540 собственных супермаркетов «Ярче!» в Сибири, Москве и Подмосковье.

Сибирские компании и ранее числились в списках Forbes. Напомним, что в 2016 году холдинг «КДВ Групп» был на 90-м месте в списке 200 крупнейших частных компаний России. За год компания увеличила объем выручки и впервые вошла в пятерку крупнейших российских производителей еды и напитков.

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