В Томской области мужчина вернул долг после ареста его машины с «красивыми» номерами

14 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Должник погасил задолженность, после того как судебный пристав арестовал его автомобиль с государственным номером 666, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

При разводе мужчина должен был выплатить бывшей жене более 400 тыс. рублей. Так как экс-супруга также числилась должницей, часть долга была погашена зачетом встречных требований. В итоге долг бывшего мужа составил порядка 80 тыс. рублей. Но и оставшуюся сумму житель Парабели выплачивать не торопился, перечислял на депозитный счет отдела незначительные средства.

В ходе принудительного исполнения сотрудники районного отдела обратили взыскание на расчетные счета неплательщика. Однако, средств на них оказалось недостаточно для погашения долга в полном объеме. Пристав узнал, что у должник а есть «Нива», после чего наложил запрет на перерегистрацию автомобиля в ГИБДД.

Выехав по адресу проживания, сотрудник арестовал принадлежащее должнику средство передвижения и оставил ему на ответственное хранение. Через несколько дней мужчина пришел на прием к приставу с намерением оплатить долг. Неплательщик пояснил, что из-за «красивого» номера односельчанин решил приобрести его «Ниву», в связи с чем занял необходимую сумму для погашения долга. В этот же день остаток денежных средств по исполнительному документу, включая исполнительский сбор в 21 тыс.рублей, были перечислены на депозитный счет отдела.

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