Авиарейс из Красноярска в Томск задерживается на 6 часов по техническим причинам

Томский Обзор / Фото: 14 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Вылет рейса авиакомпании «Nordstar» из красноярского аэропорта Емельяново в Томск задерживается по техническим причинам, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на помощника томского транспортного прокурора Сергея Кривошеина.

В настоящее время транспортная прокуратура выясняет точную причину задержки.

По данным томского аэропорта самолет ATR-42 рейса ТИ 31 должен был приземлиться в Томске в 11:00 (07:00 мск), однако теперь расчетное время прибытия — 17:00 (13:00 мск).

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