Томич незаконно срубил сосны и березы на более чем 21 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 14 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, в июле 2018 года томич вырубил сосны и березы в лесном массиве у поселка Светлый. Ущерб, нанесенный злоумышленником, оценивается более чем в 21 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Теперь томичу грозит до 7 лет тюрьмы.

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