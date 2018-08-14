Томичам предлагают познакомиться с «атмосферой» Иркутска

14 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В рамках выставки «Атмосфера города» художница Александра Янченко предлагает томичам познакомиться с экологическим ландшафтом своего города Иркутска, связанного трамвайными и автобусными линиями.

Как сообщают организаторы, в данном проекте художницей было проведено художественное квази-лабораторное исследование состояния воздуха в Иркутске.

«Одним из показателей качества окружающей среды является состояние воздуха, что особенно важно для городов. На пунктах наблюдений за загрязнением воздуха проводится отбор проб воздуха через специальные фильтры. Одним из объектов анализа являются взвешенные твёрдые частицы или пыль, присутствующая в городском воздухе», — говорится в сообщении.

Выставка предполагает взаимодействие со зрителем. Посетителям будет предложено поучаствовать в проекте и поделиться впечатлениями о своем городе. Точками фиксации таких впечатлений выступают остановки общественного транспорта.

Александра Янченко в настоящее время магистрант кафедры «Кино и современного искусства» в Российском государственном гуманитарном университете (Москва). Выпускник школы современного искусства «Свободные мастерские» при Московском музее современного искусства. Стипендиат Летней академии изобразительного искусства города Зальцбург (Австрия). Выпускник Иркутского национального исследовательского технического университета по специальности «художник- монументалист». Куратор галереи «АТОМ» Технопарка ИРНИТУ (Иркутск).

Выставка будет работать по будням с 12.00 до 18.00 в Сибирском филиале РОСИЗО-ГЦСИ (пер.Нахановича, 3а). В выходные – по записи (+7-909-549-19-01).

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