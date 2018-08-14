Неисправность одного из узлов вертолета Ми-8 стала причиной жесткой посадки в Томской области в феврале - прокуратура

Томский Обзор / Фото: 14 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Одной из причин жесткой посадки Ми-8 в Томской области в феврале текущего года, в результате которой погибло два человека, стала техническая неисправность воздушного судна, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Западно-Сибирского транспортного прокурора Дениса Костенко.

«В полете произошел сбой в системе управления вертолетом, вертолет упал на правый борт. При эвакуации пассажиров и членов экипажа произошел взрыв», — сказал Денис Костенко.

«Речь идет о неисправности системы управления вертолетом, и в настоящее время Томской транспортной прокуратурой проводится проверка в отношении Омского завода гражданской авиации, где вертолет проходил ремонт, в том числе ремонт этого узла, ненадлежащее состояние которого сейчас рассматривается как основная причина — гидроусилитель поперечного управления», — уточнил Денис Костенко.

Как сообщалось, 12 февраля вертолет Ми-8 совершал санитарный рейс в Томской области. В 10:46 мск произошла потеря радиосвязи, и сработал аварийный маяк вертолета, летевшего из села Прохоркино в село Александровка. Воздушное судно было обнаружено примерно в 80 км от Александровки. На борту, по предварительным данным, находились три члена экипажа и три пассажира, в том числе пациентка, страдавшая психическим расстройством. В результате крушения погибли два члена экипажа.

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