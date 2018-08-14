В Томске вновь откроют летний лыжный сезон
14 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
В субботу, 18 августа, в Лагерном саду Томска состоится открытие четвертого, почти ежегодного, летнего лыжного сезона.
«Лыжи, сани, сноуборды, плюшки, звуки природы в оригинале с видом на реку и восторженные взгляды недоумевающих зевак!», — обещают организаторы.
Они также отмечают, что в прошлом году мероприятие не проводилось из-за «бешеного» роста популярности. Организаторам, в свою очередь, пришлось временно уехать за рубеж во избежание домыслов и общения с прессой.
Начало мероприятия в 12.00.
Тэги/темы: