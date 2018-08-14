В Томске вновь откроют летний лыжный сезон

Томский Обзор / Фото: 14 августа 2018 // Фото: Владимир Дударев

В субботу, 18 августа, в Лагерном саду Томска состоится открытие четвертого, почти ежегодного, летнего лыжного сезона.

«Лыжи, сани, сноуборды, плюшки, звуки природы в оригинале с видом на реку и восторженные взгляды недоумевающих зевак!», — обещают организаторы.

Они также отмечают, что в прошлом году мероприятие не проводилось из-за «бешеного» роста популярности. Организаторам, в свою очередь, пришлось временно уехать за рубеж во избежание домыслов и общения с прессой.

Начало мероприятия в 12.00.

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