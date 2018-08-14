Томичи стали чаще менять старые смартфоны по системе trade-in

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 14 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

МТС отмечает рост продаж дорогих гаджетов по системе trade-in в Томской области. Во втором квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом количество принятых в розничной сети МТС аппаратов выросло в 9 раз.

МТС запустила trade-in – обмен старого смартфона и купить со скидкой новый гаджет - в сентябре 2017 года. Сменить старые смартфоны на новые дорогие модели сибиряков стимулируют соцсети: всплеск интереса к загрузке красивого контента в соцсети и к смартфонам с хорошей камерой привел к тому, что менее чем за год количество подержанных смартфонов, которые сибиряки по программам trade-in обменяли на новые аппараты, выросло более чем в 4 раза. На второй квартал этого года пришелся резкий рост популярности trade-in: по сравнению с первым кварталом покупатели в регионах Сибири сдали в 5,3 раза больше устройств.

Клиенты МТС могут приобрести новые смартфоны, планшеты и часы, сдав старые модели iPhone и Samsung, и получить скидку в размере выкупа старого устройства. Топ-5 моделей, которые сибиряки обменивали в розничной сети МТС (в порядке убывания): iPhone 6, iPhone 5S, Galaxy S6, Galaxy S7, iPhone 6S. При этом новыми «умными помощниками» становились флагманские модели Samsung: Galaxy S9 и Galaxy S9+ цвета «Черный бриллиант». Второе место делят Galaxy S9 цвета «Ультрафиолет» и iPhone 8 «Серый космос». Размер памяти у всех купленных моделей — 64 Gb.

С февраля 2018 года сдать смартфон в trade-in можно в подавляющем большинстве салонов МТС. В среднем скидка при обмене с доплатой – около 10 000 рублей. Кроме того, это быстрее и безопаснее, чем продавать с рук.

Рассрочки также остаются основным способом покупки продвинутых устройств. В розничной сети МТС в Сибири кредитный оборот в первом полугодии 2018 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. половина смартфонов «премиум-класса» в сибирских салонах МТС была приобретена с помощью рассрочки.

В целом динамика продаж в сибирской рознице МТС соответствует рыночным трендам. Наибольший рост показывает категория смартфонов 30-40 тыс. рублей: их стали выбирать в четыре раза чаще, чем годом ранее. Средняя цена «умных» телефонов в январе-июне увеличилась на 20% и превысила 15 тысяч рублей. Самой популярной категорией девайсов стали смартфоны стоимостью 30-40 тыс. рублей. В четыре раза чаще стали выбирать такие модели, как iPhone 7, iPhone 6S, Samsung Galaxy A8 и Honor View 10. Трехкратный рост показали устройства iPhone 8, iPhone X и Samsung Galaxy S8.

За последние два года потребление сервисов мобильного интернета в регионах Сибири выросло в 3 раза, а скорость доступа в сеть — в среднем в 2,5 раза. Ежемесячно в сеть с телефонов и планшетов выходят более 60 процентов абонентов МТС.

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