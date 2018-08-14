Мэр Томска распорядился включить светофор на пересечении пр.Ленина и пер.Нахановича

Томский Обзор / Фото: 14 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Глава города Иван Кляйн обратился к руководству СМЭУ Томской области с просьбой включить светофор на пересечении пр. Ленина и пер. Нахановича, отключенный в связи с плановым ремонтом участка магистрали.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сегодня светофор и регулировщик координируют потоки пешеходов и автомобилей на указанном перекрестке. Время разрешенного периода для движения транспорта, регулируемого светофором, составляет 65 секунд, для движения пешеходов – 23 секунды.

«Через проспект Ленина проходят десятки маршрутов общественного транспорта, большой поток автомобилей и пешеходов. При проведении любых ремонтов необходимо обеспечивать безопасность томичей. Поэтому наша основная задача здесь - свести неудобства для жителей к минимуму и обеспечить безопасность дорожного движения», - подчеркнул мэр Иван Кляйн.

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