На томском «Празднике топора» проведут обряд «Заковывание свадьбы»

14 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Обряд «Заковывание свадьбы» проведут участники II межрегионального конкурса кузнецов «У каждой наковальни свой голос», который состоится в рамках XI международного фестиваля-конкурса народных ремесел «Праздник топора», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В конкурсе примет участие 21 мастер из Ирландии, Литвы, Белоруссии и Украины и 12 регионов России (Рязанской, Московской, Псковской, Кемеровской и Томской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского, Алтайского краев, республик Тыва, Алтай и Крым).

Мастера будут соревноваться в трех номинациях: «Кованая скульптура» на тему природы и сказок, «Кузнец молодец» (интерактивная программа с посетителями фестиваля) и «Лучший образ» (презентация собственного стиля).

Жюри конкурса возглавит заслуженный художник России, член Московского союза художников, председатель общественной организации «Межрегиональное содружество кузнецов «Союз кузнецов-художников» Валентин Воробьев (Москва).

Для гостей площадки кузнецов мастера проведут свадебный обряд «Заковывания свадьбы» (обязательное условие — пары должны быть в свадебных нарядах), научат плетению обережных кукол — покровителей кузнецов Козьмы и Демьяна, расскажут о традициях кузнечного ремесла и проведут мастер-класс на горне.

Основные мероприятия конкурса кузнецов состоятся 25 – 26 августа.

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