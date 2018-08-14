В центре Томска закрыли ресторан из-за санитарных нарушений

14 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

Вчера, 13 августа, Ленинский районный суд г. Томска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГудПроджект», сообщает пресс-служба облсуда.

6 августа 2018 года региональное Управление по защите прав потребителей провело выездную проверку, чтобы установить причину инфекционных заболеваний среди посетителей ресторана «Марле Буа» (принадлежит ООО «ГудПроджект»).

При проверке выяснилось, что ООО «ГудПроджект» нарушило действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, создавая тем самым угрозу жизни посетителей.

В результате суд признал ООО «ГудПроджект» виновным в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность ресторана «Марле Буа» на 45 суток.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Томский областной суд.

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