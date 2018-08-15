Underground открывает новый джазовый сезон в Музейном саду Томского краеведческого музея

15 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Во вторник, 21 августа, джаз-кафе Underground открывает свой XV джазовый сезон. Мероприятие пройдет в Музейном саду Томского краеведческого музея и в нем примут участие коллектив из 5 стран мира.

«Вас ожидает неповторимая праздничная атмосфера, разнообразные угощения, включая барбекю, горячие и согревающие напитки, удобство и комфорт на любой каприз природы, ну и, конечно же высококлассный джаз! «, — обещают организаторы.

Перед томичами выступит коллектив Rick Margitza Quintet в составе: Рик Маргитца — тенор-саксофон (США), Андрей Лобанов — труба (Германия), Алексей Подымкин — рояль (Россия), Сильван Романо — контрабас (Франция), Карл Джаннуса — ударные (Канада).

Саксофонист Рик Маргитца принадлежит к числу тех музыкантов, которые не находясь у всех на виду и не занимая первых строчек всевозможных опросов и рейтинговых списков, тем не менее являются сегодня наиболее влиятельными личностями, создающими новый джазовый язык и формирующими лицо современного джаза. При этом, в музыке Рика прослеживается прочная и глубокая связь с джазовыми корнями. Его стиль игры является прямым продолжением стилистики, сформированной такими гигантами саксофонового джаза, как Джон Колтрейн, Декстер Гордон, Хэнк Мобли и Стэн Гетц. Но, с одним важным дополнением — в музыке Рика очень сильно влияние академической традиции. Это касается гармонического языка, построения мелодических линий, ритмических рисунков и формы.

Для своего первого визита в Россию Рик Маргитца подготовил разнообразную программу, состоящую из произведений джазовой классики и авторских пьес.

Особого внимания заслуживает состав участников квинтета. В ритм-секции — постоянные партнёры Маэстро — удивительный французский контрабасист Сильван Романо, в послужном списке которого сотрудничество с такими титанами джаза, как Ли Конитц, Билли Харт, Эл Фостер, Джонни Гриффин и родившийся в Канаде, но живущий в Париже очень востребованный молодой барабанщик Карл Джануска.

Ещё двое участников, родом из Сибири — хорошо известные российским любителям и почитателям джаза музыканты — ныне живущий в Нюрнберге великолепный трубач Андрей Лобанов и завоевавший признание столичных джазовых снобов пианист Алексей Подымкин.

Предварительная продажа билетов: с 8 по 17 августа — 750 руб., с 18 по 21 августа — 950 руб. Онлайн бронирование доступно на сайте. Билеты так же можно купить в джаз-кафе «Underground», пр.Ленина, 46.

Начало мероприятия в 19:00.

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