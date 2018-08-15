Томичи смогут выбрать «ТАРИФИЩЕ» с полностью безлимитным интернетом

15 августа 2018 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

МТС запустил «ТАРИФИЩЕ» с безлимитным интернетом, звонками и SMS на все номера России. Подключившиеся к нему томичи получат неограниченный объем интернет-трафика, оплаченный пакет междугородних звонков и бесплатные входящие в любой точке страны в сети МТС.

При подключении пользователи получат безлимитный интернет, а также 500 минут и 500 SMS в месяц на все сети России. Далее можно настроить тариф под себя - интернет останется безлимитным, а набор минут и SMS можно выбрать из четырех вариантов: 500, 800, 1500 и 3000 минут и SMS. Настроить тариф и выбрать пакеты минут и SMS можно в приложении «Мой МТС» или на странице тарифа.

Во время поездок по России все входящие в сети МТС будут бесплатными, а пакет минут можно расходовать на междугородние вызовы абонентам любых операторов.

Новый тариф максимально прост и адаптирован для пользователей смартфонов. Специально для запуска тарифа МТС подготовили сеть передачи данных, сделав акцент на стандарте 4G, но и предложили выгодные условия покупки 4G-смартфонов, включая рассрочку, trade-in и cashback.

Пользователи карт МТС Банка смогут не платить за «Тарифище» и пользоваться безлимитным интернетом бесплатно. Для этого необходимо стать участником программы МТС Smart Деньги и оплачивать по карте МТС Банка покупки на сумму 20 тысяч рублей в месяц.

Стоимость тарифа в Томске – от 315 рублей, стоимость в других регионах - на сайте www.mts.ru.

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