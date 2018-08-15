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Томичей приглашают на гастрономический фестиваль

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На «Празднике топора» 24 августа впервые пройдет гастрономический фестиваль, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Битва шефов «На топорах!», мастер-классы для детей по росписи пряников и «Вкусное чаепитие», школа здорового питания, конкурс «Каша из топора», а также фирменные блюда от шеф-поваров лучших томских ресторанов и кафе будут представлены на гастрономическом фестивале в рамках XI международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора».

На первом гастрономическом турнире «На топорах!», который начнется в 12.00 на главной сцене «Околицы», томские повара приготовят авторские блюда из местных продуктов на открытом огне. Компетентное жюри во главе с экспертами студии «Лофт» оценит вкус, внешний вид, мастерство повара, сложность приготовленного блюда и выберет четырех лучших мастеров.

Участие в турнире подтвердили шефы и повара ресторанов «Кухтерин», «Сибирь», «Бургер лаб», сети «Мистер Тако», гриль-бара «Харди Гарди» и «Строганина-бара».

Гости «Праздника топора» научатся готовить специальную глазурь и расписывать пряники в кулинарной студии «Мир сказок», познакомятся с чайными традициями, многообразием сортов чая и правилами его заваривания.

Специалисты СибГМУ в рамках проекта «Школа здорового питания» поделятся информацией о правильном и сбалансированном рационе взрослых и детей и вместе со студией вкуса «Лофт» проведут мастер-класс по приготовлению полезных блюд из сибирских продуктов. Компания «Лама» представит проект «Живое питание», который раскроет полезные свойства зеленых коктейлей и смузи.

Блюда с использованием местных продуктов будут представлены и на других площадках гастрономического фестиваля. В частности, шеф ресторана сибирской кухни «Кухтерин» Родион Перестенко приготовит сибирскую дичь с использованием свежих лисичек, лесных ягод и соуса демиглас.

На сцене Томского района в рамках гастрономического фестиваля состоится уже традиционный конкурс «Каша из топора», в котором ежегодно участвуют около десятка команд. Жюри выберет победителя, оценив вкус каши, оригинальность подачи и театрализованную презентацию.

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