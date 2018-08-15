Томский госуниверситет впервые попал в топ-800 Шанхайского рейтинга

15 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский госуниверситет впервые вошел в Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2018, известный также как Шанхайский рейтинг, и занял позицию в группе 701-800. Среди российских вузов университет занимает 5-6 место, сообщает пресс-служба вуза.

Шанхайский рейтинг составляется на основе исследований деятельности более 1300 университетов мира. В его методологию составители заложили четыре критерия: качество образования (10%), качество профессорско-преподавательского состава (20% плюс 20%), научная деятельность (20% плюс 20%) и средняя результативность сотрудника (10%). На показатель качества образования влияет в том числе, награждались ли выпускники Нобелевской премией или медалью Филдса. Научная деятельность оценивается по количествам публикаций в журналах Nature, Science и других.

Лучший результат среди российских вузов продемонстрировал МГУ, он занял 86 строчку рейтинга. В ARWU также вошли СПбГУ (группа 301-400), МФТИ и НГУ (группа 401-500), УрФУ (группа 701-800), ИТМО, КФУ и МИСиС (группа 801-900), ВШЭ, СПбПУ и ТПУ (группа 901-1000).

Напомним, что в этом году ТГУ вошел в предметный Шанхайский рейтинг сразу по двум областям: второй раз по физике и впервые – по наукам о Земле.

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