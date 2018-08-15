В Томске ускорят нанесение дорожной разметки

15 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

Мэр Томска Иван Кляйн поручил департаменту дорожной деятельности и благоустройства принять меры по ускорению работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне подрядчики наносили дорожную разметку по ул. Дальне-Ключевской, Интернационалистов, Мокрушина, Басандайская, в пер. Ботаническом и др.

Эта работа уже выполнена на участке пр. Ленина, на проезжей части Коммунального моста, по Богашевскому тракту, ул. Вершинина, на въездах в город - на развязках у Коммунального моста, по ул. Мостовой, Алеутской, Чекистскому тракту. Контролируют работы специалисты муниципального «Центра технического надзора».

Кроме того, подрядчик профильного департамента продолжает наносить двухцветную расцветку вблизи образовательных учреждений. Такая работа уже выполнена почти у 30 школ – бригады нанесли белые полосы, в ближайшее время их дополнят разметкой желтого цвета.

Как пояснили специалисты ДДДиБ, разметка пешеходного перехода с желтыми полосами указывает на пешеходный переход в местах повышенной опасности. Эта разметка обозначает, что водителям нужно быть особенно бдительными, приближаясь к такому пешеходному переходу.

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