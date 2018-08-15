«Ростелеком» обеспечил интернетом сельские больницы Томской области

15 августа 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Томске обеспечил широкополосным доступом первые пять сельских больниц, включенных в программу 2018 года федерального проекта по подключению к сети лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Построенная инфраструктура связи расширит возможности медицинских специалистов и позволит преодолеть территориальную удаленность лечебных учреждений.

Оператор построил оптические сети (40 км) до больниц, амбулаторий и отделений врачебной практики (ОВП) сел Высокое и Дубровка Зырянского района, Нарым Парабельского района, Улу-Юл Первомайского района и Новые ключи Чаинского района.

По плану 2018 года «Ростелекому» предстоит организовать точки интернет-доступа еще в 21 ЛПУ в разных районах области. Для этого необходимо построить 89 километр волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). В десяти больницах работы завершатся в сентябре. Еще десять сельских медучреждений, расположенных в труднодоступной местности, будут обеспечены интернет-связью по спутнику до конца года.

В 2017 году в Томской области по федеральной программе подключения ЛПУ к сети-интернет точки доступа были организованы в 48 сельских пунктов медицинской помощи, построено 25 километров ВОЛС. Таким образом два года реализации государственного проекта обеспечат современной связью (скорость передачи данных в сети интернет не менее 10 Мбит/с) 74 структурных подразделений в отдаленных селах и деревнях.

«За последние пять лет нам удалось не только оснастить цифровым диагностическим медицинским оборудованием сферу здравоохранения, но и провести масштабную работу по подключению к единой медицинской информационной системе региона максимальное количество больниц, поликлиник, стационаров, амбулаторий, ОВП - всего 182 объекта. До завершения формирования единого медицинского информационного пространства региона остается подключить к интернету чуть более 20% объектов здравоохранения», – пояснил заместитель начальника Департамента здравоохранения Томской области Вадим Бойков.

«От линий связи, построенных по федеральному проекту до сельских больниц, мы уже можем дополнительно достраивать оптику и до других соцобъектов, а также по заявкам подключать услуги жителям населенных пунктов. Таким образом мы намного быстрее сможем обеспечить цифровое равенство для города и села. Именно это и является нашей задачей как инфраструктурного партнера государства в реализации программы цифровой экономики, – отметил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин. – Кроме того, мы готовы предоставить решения, повышающие эффективность работы медучреждений – корпоративную мобильную связь, видеонаблюдение, Wi-Fi и др.».

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