В томской Михайловской роще отрегулировали освещение

В Михайловской роще Томска скорректирован график работы уличного освещения. Теперь наружное освещение включается с вечерними сумерками, выключается с утренним рассветом, как и во всем Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2016-2017 гг. инвестор выполнил часть благоустроительных работ на верхней террасе Михайловской рощи. Им была снесена часть старых и поврежденных деревьев, обустроены автомобильная парковка, почти 1,5 тыс. м ранее существующей дороги и тропинок. Вдоль пешеходной зоны было установлено более 50 световых опор.

В апреле 2018 года обновленная Михайловская роща была передана в собственность муниципалитета.

Напомним, в 2018 году решением томичей будет продолжено благоустройство Михайловской рощи в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь обустроят игровые и спортивные зоны, установят садовые диваны, парковки для велосипедов, информационные щиты.

Тэги/темы: