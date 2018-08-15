Депутаты Томской облдумы поддержали поправки, разрешающие проезд по пригородным заказникам

Томский Обзор / Фото: 15 августа 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию во втором чтении поддержали поправки в областной закон об особо охраняемых природных территориях, разрешающие проезд автотранспорта по природным заказникам на территории Томской области.

Как сообщается на сайте регионального парламента, новую систему разрешений на проезд, в первую очередь, планируется ввести на территориях Калтайского, Томского, Першинского и Кеть-Касского заказников. В настоящее время жители соседних населенных пунктов не могут добраться до старых мест захоронений, сельскохозяйственных угодий и своего имущества в объезд особо охраняемых территорий. А за проезд по заказникам предусмотрены штрафы в размере от 3 до 4 тыс. рублей. В минувшем году только на территории Калтайского заказника за проезд механизированного транспорта по заповедной зоне заказника был составлен 41 протокол об административном правонарушении. Подобные случаи не редкость и на территориях Томского, Першинского и Верхне-Соровского заказников.

Спикер Оксана Козловская напомнила, что при обсуждении законопроекта в первом чтении, депутаты задавали вопросы, как будет организован порядок выдачи разрешений на проезд? Не столкнутся ли жители с бюрократической волокитой?

Начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктор Сиротин - пояснил, что выдача разрешений на проезд по особо охраняемым природным территориям будет представлять собой госуслугу, получить которую жители смогут как в областном департаменте, так и через МФЦ.

Депутаты одобрили внесение изменений еще в два областных закона – об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Томской области и об установлении порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на территории региона.

Кроме того, парламентарии поддержали предложение наделить администрацию Томской области полномочиями по предоставлению муниципальным образованиям, имеющим автовокзалы, субсидий за услуги, оказанные пассажирам и перевозчикам. По словам заместителя губернатора Игоря Шатурного, такая практика хорошо себя зарекомендовала в ряде регионов.

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